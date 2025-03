Mit dem Deutschen Nationalpreis werden Menschen und Organisationen ausgezeichnet, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. In diesem Jahr geht der Preis an zwei innovative Forscher.

Hamburg - Die Biontech-Mitgründer Özlem Türeci und Ugur Sahin erhalten den Deutschen Nationalpreis 2025. Die beiden hätten „auf der Grundlage ihrer innovativen wissenschaftlichen Forschung ein bedeutendes Unternehmen geformt, das einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten konnte und weiter auf dem Gebiet der mRNA-Krebsmedizin führend ist“, sagte Thomas Mirow, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung und Vorsitzender der Preis-Jury.

Sahin und Türeci hätten „damit in diesen auch ökonomisch schwierigen Zeiten ein leuchtendes Beispiel geschaffen, das hoffentlich viele junge Gründerinnen und Gründer in Deutschland ermutigen wird, einen vergleichbaren Weg zu gehen“, sagte Mirow.

Der Förderpreis geht an die Initiative „IT4Kids“, die sich dafür einsetzt, dass Kinder frühzeitig grundlegende Programmierkonzepte erlernen. Das Herzstück der Initiative ist eine eigens entwickelte innovative Lernsoftware, vollintegriert in die Lehrpläne aller Bundesländer.

50.000 Euro Preisgeld

Der Preis wird am 10. Juni in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin übergeben. Mit dem Deutschen Nationalpreis ehrt die Deutsche Nationalstiftung seit 1997 jedes Jahr Menschen und Organisationen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. Der parallel verliehene Förderpreis zeichnet dabei bevorzugt Organisationen aus, die sich für den Zusammenhalt junger Menschen starkmachen.

Die Auszeichnung ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Die überparteiliche, unabhängige und gemeinnützige Deutsche Nationalstiftung wurde 1993 von Helmut Schmidt und Weggefährten gegründet.