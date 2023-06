Geboren am 22. Juli 1948 in Emden

Otto Waalkes ist ein deutscher Komiker, Schauspieler, Musiker, Comiczeichner, Regisseur und Synchronsprecher. Geboren wurde er am 22. Juli 1948 in Emden. Er ist besonders für seinen einzigartigen Humor und seine lustigen Auftritte bekannt.

Ein Markenzeichen von Otto Waalkes sind die Ottifanten, elefantenähnliche Comicfiguren, die er selbst entworfen hat. Sie waren sogar auf dem Cover seines ersten Album-Veröffentlichung zu sehen. Neben seiner Tätigkeit als Komiker ist Otto Waalkes auch als Synchronsprecher tätig. Er leiht seine Stimme deutschen Versionen von Figuren wie Mushu in Disneys "Mulan", Sid dem Faultier in der "Ice Age"-Franchise und dem Grinch in "Der Grinch".

Otto Waalkes begann seine Karriere bereits in jungen Jahren. Mit elf Jahren trat er zum ersten Mal öffentlich in einem Einkaufszentrum in Emden auf und präsentierte Lieder, darunter den Babysitter Boogie, eine deutsche Version des Songs "Baby Sittin' Boogie". Im Alter von zwölf Jahren bekam er seine erste Gitarre und trat ab 1964 mit seiner Band "The Rustlers" in der Region Ostfriesland auf.

Sie spielten hauptsächlich Songs der Beatles, wobei Waalkes als Frontmann, Sänger und Leadgitarrist auftrat. Nach seinem Abitur im Jahr 1968 begann Otto Waalkes ein Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Währenddessen setzte er seine Karriere als Komiker und Musiker fort und wurde in den folgenden Jahren zu einer der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten der deutschen Comedy-Szene.

Otto Waalkes hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Bücher, Alben und Filme veröffentlicht und ist bis heute eine populäre Figur in der deutschen Unterhaltungsindustrie. Er ist bekannt für seine witzigen Sprüche und Zitate, die seinen Humor widerspiegeln. Einige seiner bekannten Zitate sind:

"Die schlimmsten drei Jahre meiner Schulzeit flogen an mir vorbei. Die erste Klasse!"

"Dass ich meinen Film gemacht habe, hatte rein mineralogische Gründe - ich brauchte Kies."

"Narren können nicht wahnsinnig werden, die sind's ja schon."

"Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: 'Lächle und sei froh, es könnte noch schlimmer kommen.' Und ich lachte und war froh - denn es kam schlimmer."

"Viele Männer haben zu Hause noch die Hosen an, darüber allerdings die Schürze."

"Ich muss zugeben, ich hab das Zeug ja auch schon mal genommen. Ich war 4 Stunden und 3 Minuten voll im Einsatz, aber wegen der 3 Minuten mehr hat sich das auch nicht wirklich gelohnt."

"Ich möchte Sie nicht mit einer langen Rede langweilen, das schaffe ich auch mit einer kurzen."

"Ich bin jetzt etwas über 50, bin seit 30 Jahren im Geschäft und seit 20 Jahren eine Legende. Macht zusammen 100. Aber 100 Jahre Otto ist ohnehin so viel wie 1000 Jahre Udo Jürgens oder 6000 Jahre Rolling Stones."

"Abstinenzler sind Leute, die vom Verzichten nicht genug bekommen können."

"Spaßmachen ist gar nicht mein Beruf. Ich mache nur Kohle damit. Aber das macht Spaß."

"Wenn mir der Magen knurrt, muss ich immer denken: I am hungry - ich bin Ungar! And I am thirsty - ich bin Donnerstag!"

"Peter, Paul and Mary are in the kitchen! Peter, Paul und Maria sind im Kittchen!"

"Wenn ich nicht regelmäßig am Flughafen auf Waffen untersucht werden würde, hätte ich überhaupt kein Sexualleben mehr."

"Willst du dir den Tag versauen, musst du deutsches Fernsehen schauen."

"Du machst dich an eine Dänin ran. Da kommt ihr Freund und droht dir Prügel an. Schau im Krankenhaus im Spiegel dein Gesicht. Und du siehst ein: Dänen lügen nicht."

"Milz an Auge, Milz an Auge. Ich sehe was, was du nicht siehst."

"Rechts oder links? Welch große Frage! Vor ihr stand Beckenbauer einst, als er, von Rummenigge angespielt, sich frug, wohin des Leders Rund er flanken sollte... nach rechts, auf Müllers schussgewalt'gen Fuß... nach links, wo schon das Lockenhaupt Uli Hoeneß nach dem Ball sich reckt."

"Stammt der Mensch vom Affen ab? Stumpft das Kind beim Gaffen ab? Macht die Frau beim Schaffen schlapp? Wie lang ist ein Giraffengrab? Wo werden die Karaffen knapp? Schafft der Papst die Pfaffen ab? Legt man im Bett die Waffen ab? Was tun, wenn ich nen Schlaffen hab? Das sind wirklich große Fragen. Wer wird uns die Antwort sagen?"

"Mir ist es nicht so wichtig, dass ich gewinne. Hauptsache, es ist keiner besser als ich."