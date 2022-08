Loriot: Die besten Zitate, Sprüche und Witze zum Todestag am 22.08.

Pappa ante Portas: Der frühzeitig pensionierte Heinrich Lohse (Loriot) kann sich nur schwer an den familiären Alltag mit Besuchen liebeshungriger Nachbarinnen (Dagmar Biener) gewöhnen.

Halle (Saale) - Der Humorist Loriot alias Vicco von Bülow (12.11.1923 - 22.8.2011) redete humorvoll über sich und die Welt. Eine Auswahl von Zitaten Loriots über sein Leben und sein Werk.

"Sagen Sie jetzt nichts, Fräulein Hildegard! Ich liebe Sie!"

"Die Scheidung ist die Korrektur eines tragischen Irrtums."

"Mit ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht."

"Früher war mehr Lametta."

"Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein!"

"Die Eintagsfliege wird bereits zwölf Stunden nach ihrer Geburt von ihrer Midlife-Crisis erwischt. Das muss man sich mal klarmachen!"

"Jeder Säugling sollte sich so früh wie möglich mit einem Fernsehgerät beschäftigen, denn später hat er ja auch nichts anderes..."

"Ein Klavier, ein Klavier, Mutter, wir danken Dir!"

"Es ist eine neue, mehr ins Private zielende Tätigkeit."

"Wussten Sie schon, dass die Alpen einen ganz erbärmlichen Anblick bieten, wenn man sich die Berge einmal wegdenkt?"

"Beim Fußball erkennt man das Ergebnis nach 90 Minuten, während es beim Fasching bis zu neun Monaten auf sich warten lässt."

"In diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft."

"In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht."

"Wussten Sie schon, dass der Walfisch das kleinste lebende Säugetier sein könnte, wenn er nur nicht so groß wäre?"

"Das sieht sehr übersichtlich aus!"

"Herr Ober, dürfen wir Ihnen vielleicht etwas bringen?"

"Ich hätte gerne für die Zauberflöte, erste oder zweite Reihe Mitte vier Plätze. Drei Erwachsene und ein Riesenschnauzer."

"Ich wohne hier!" - "Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit!"

"Wie erst jetzt bekannt wird, stammen fast alle Ostereier von unglücklichen Hasen in Legebatterien."

"Ich bin Preuße,...bitte zügeln sie ihre Begeisterung."

"Frauen und Männer passen eigentlich nicht zusammen.“

"Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen."

"Brigitte, kommst du bitte mal!"

"Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch."

"Akademiker sind eben doch wohl überschätzt."

"Krawehl, krawehl! Taubtrüber Ginst am Musenhain, Trübtauber Hain am Musengibst. Krawehl, krawehl!"

"Das Schmieren von Politikern ist turnusmäßig durchzuführen, damit eine festgefahrene Politik immer mal wieder ins Rutschen kommt."

"Wussten Sie schon, dass alle deutschen Goldhamster aneinandergereiht von der Erde bis zum Mond reichen würden, wenn sie nur nicht so dumm wären?"

"Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht!"

"Brigitte! Wo ist dieses mickrige Frettchen? Wo hat sich die Preßwurst versteckt?"

"Ich wünsch' mir 'ne kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus, der schenk ich 'ne Luftmatratze und 'ne Spielzeugmaus"

"Der Hund liegt hier wirklich sehr ungünstig."

"Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist."

"Es heißt ja auch nicht Schwanzkuh."

"Frauen haben auch ihr Gutes..."

"Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn, den Gatten über Kimm und Korn.“

"Karneval trotz Frau und Umwelt"

"Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe.“

"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann!"

"Kinder, ist's bei uns gemütlich!"

"Hunde sind sprichwörtlich: Ein Hund wäscht den anderen, Morgenhund hat Gold im Mund, Der Glückliche schlägt keine Hunde oder auch: Ich sei, gewährt mir die Bitte, bei euren Hunden der Dritte..."

"Die Torte im menschlichen Antlitz ist einer der bedeutendsten Einfälle des internationalen Humors."

"Da hab ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da hab ich was Eigenes. Da hab ich mein Jodeldiplom."

"Ich bringe sie um. Morgen bring ich sie um."

"Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht.“

"Mein Sohn ist 16. Er sitzt und spricht."

"Ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos."

"Auf dem Landsitz North Cothelstone Hall von Lord und Lady Hesketh-Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Addlethorpe und Middle Fritham, ferner ein Onkel von Lady Hesketh-Fortescue, der neunundsiebzigjährige Jasper Fetherston, dessen Besitz Thrumpton Castle zur Zeit an Lord Molesworth-Houghton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist."