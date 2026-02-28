Fünfter Sieg in sieben Spielen: Der VfL Osnabrück gewinnt 3:1 in Aue und ist zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Wie geht es für das Team von Timo Schultz jetzt weiter?

Aue - Der VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga die Mannschaft der Stunde. Das 3:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue war für das Team von Trainer Timo Schultz schon der fünfte Sieg in einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Der Lohn: Mit 49 Punkten sind die Niedersachsen zumindest für eine Nacht Tabellenführer und dürfen weiter von der Rückkehr in die 2. Liga träumen.

Ismail Badjie (17. Minute), Tony Lesueur (73.) und Robin Meißner (76.) trafen für den VfL. Für die abstiegsbedrohten Sachsen hatte Julian Günther-Schmidt (42.) zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.

Der VfL profitierte vom torlosen Unentschieden im Spitzenspiel zwischen dem bisherigen Spitzenreiter Energie Cottbus gegen den viertplatzierten SC Verl. Osnabrück müsste Platz eins aber wieder räumen, wenn der MSV Duisburg am Sonntag mit zwei Toren Unterschied gegen den TSV Havelse gewinnt.

In der nun bevorstehenden Englischen Woche gilt es für den VfL, die aufsteigende Form zu bewahren. Am Dienstag kommt Viktoria Köln an die Bremer Brücke, am nächsten Samstag folgt dann die Partie bei Jahn Regensburg.