Leverkusen - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss voraussichtlich mehrere Spiele ohne Torjäger Nadiem Amiri auskommen. „Das wird sicher ein paar Spiele dauern. Ganz genau kann man es nicht sagen“, sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert nach dem 1:1 bei Bayer Leverkusen über den Ausfall des zehnmaligen Saisontorschützen. Vor der Partie hatte der Verein bekanntgegeben, dass Amiri wegen einer Fersenverletzung fehlt.

„Es gab jetzt kein Ereignis. Er hatte da Schmerzen angegeben, die dann ein bisschen stärker wurden, hat sich dementsprechend nochmal untersuchen lassen und da kam dann genau die Diagnose raus“, erklärte Bungert. Auf die Frage, ob Amiri noch vor der Länderspielpause Ende März zurückkehren könnte, antwortete er: „Schwierig das jetzt gerade vorauszusagen. Das könnte vorher vielleicht klappen, vielleicht auch erst nachher.“

Trainer Urs Fischer betonte, dass Amiri als Unterschiedsspieler ein „schwerer Ausfall“ sei und seine Qualität gerade in den letzten 25 bis 30 Metern gegen Leverkusen gefehlt habe. „Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie diesen Ausfall wegmachen kann“, resümierte der Coach nach dem Punktgewinn.