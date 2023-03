Einsatzkräfte in Schutzanzügen fahren bei einer Großübung über den Nordoststrand der Insel Wangerooge.

Wangerooge - Nach einer dreitägigen Gefahrgutübung mit rund 130 Einsatzkräften auf der ostfriesischen Insel Wangerooge zeigen sich die Organisatoren zufrieden. „Wir haben viele Abläufe abstimmen und trainieren können. Koordination, Kommunikation und Logistik haben gut funktioniert“, sagte der Leiter der Übung Sebastian Kroll vom Havariekommando. Das Übungsszenario war ein Schiffsunglück vor der Insel, bei dem verpackte, aber giftige Chemikalien an den Strand gespült werden.

Mehrere Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW), die Rettungsdienste und der Küstenschutz waren von Donnerstag bis Samstag an der Übung beteiligt. Die zum größten Teil ehrenamtlichen Einsatzkräfte mussten die Behälter mit der entsprechenden Schutzausrüstung bergen. Dabei kamen auch schwere Geräte und Fahrzeuge zum Einsatz. In einem fiktiven Szenario war auch ein Passant mit dem Gefahrstoffen in Berührung gekommen, der anschließend unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu einer Ärztin gebracht werden musste.

„Bei solchen Szenarien muss ein Schwerpunkt auf der Logistik liegen und die Einsatzkräfte haben diese Herausforderung erfolgreich bewältigt. Denn nur mit Material vor Ort können wir solchen Situationen begegnen und bei der Übung wurden diese Abläufe erneut gefestigt“, sagte der Dezernent für Ordnung und Katastrophenschutz des Landkreises Friesland, Bernd Niebuhr. Um Wangerooge hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder echte Unfälle gegeben, die allerdings glimpflich abliefen.