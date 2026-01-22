Keine Fördergelder, aber große Pläne: Orafol baut seinen Standort in Oranienburg aus. Warum Ministerpräsident Woidke das Unternehmen als Vorbild sieht.

Oranienburg - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Engagement der Orafol-Gruppe in Brandenburg gewürdigt. „Orafol steht exemplarisch für die Erfolgskraft unserer Wirtschaft“, sagte Woidke am Stammsitz in Oranienburg. Das Unternehmen zählt nach Angaben der Staatskanzlei zu den führenden Kunststoffherstellern und -veredlern und beschäftigt weltweit 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Familienunternehmen investiert nach eigenen Angaben von 2025 bis 2027 insgesamt 150 Millionen Euro am Standort Oranienburg. Auf einem neuen Produktionsareal, der „Halle 14“, sollen hochautomatisierte und digitalisierte Fertigungstechnologien entstehen. Anfang Januar 2026 erhielt Orafol die Baugenehmigung für das Projekt.

„Mit seinen Investitionen trägt es dazu bei, Beschäftigung zu sichern, Wertschöpfung zu schaffen und die industrielle Basis Brandenburgs nachhaltig zu stärken“, sagte der Ministerpräsident. Die Landesregierung stehe an der Seite der Industrie. Woidke lobte das Genehmigungsverfahren als zügig und effizient.

Geschäftsführer Holger Loclair betonte, das Unternehmen finanziere sein Wachstum aus eigener Kraft und benötige keine staatliche Förderung. Wichtig seien verlässliche politische Rahmenbedingungen und Planungssicherheit.