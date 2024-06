Berlin - Der finanziell schwer angeschlagene Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat einen neuen Hauptsponsor. Wie der Hauptstadt-Club am Montag mitteilte, wird das Logo des Online-Autohändlers CheckCars24 künftig die Trikotbrust der Berliner Profimannschaft sowie der U23 zieren. Die vertragliche Vereinbarung gilt für drei Jahre.

Neben der Präsenz auf den Trikots seien auch umfassende Werbepräsenzen an den Spieltagen im Olympiastadion Berlin oder Hospitality-Leistungen geplant. Darüber hinaus wird CheckCars24 auch offizieller Partner von Herthas eSport-Akademie.

Im vergangenen Sommer hatte die Alte Dame den Sportwetten-Anbieter Crazybuzzer als neuen Geldgeber präsentiert und damit für ordentlich Ärger bei den Fans gesorgt. Der auf ein Jahr ausgelegte Vertrag soll dem Verein Berichten zufolge rund zwei Millionen Euro eingebracht haben. Wie viel Geld der neue Hauptsponsor aus Berlin-Teltow zahlt, ist nicht bekannt. Hertha befindet sich mitten in einem Sanierungsprozess.

Herthas Geschäftsführer Thomas Herrich sprach von einer spürbaren und ehrlichen Identifikation des Autohändlers mit dem Fußballclub sowie von großem, gegenseitigem Vertrauen. „Dieses spiegelt sich auch in der auf lange Sicht basierenden Vertragslaufzeit und in dem breitgefächerten Engagement wider. Als Unternehmen aus der Region passt CheckCars24 hervorragend zu unserem Verein“, äußerte Herrich in einer Vereinsmitteilung.

Tolgahan Mazur, Mitgründer und Gesellschafter der CheckCars24 GmbH, kündigte an, mit dem Engagement eine Bindung zu den Fans herstellen zu wollen. „Daher ist es uns wichtig, regelmäßig mit den Fans zu kommunizieren und sie in viele Themen aktiv einzubinden“, sagte Mazur.