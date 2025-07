Berchtesgaden/Oberhof - Die Olympia-Generalprobe der Rennrodlerinnen und Rennrodler im Januar 2026 findet in Oberhof statt. Die Traditionsbahn in Thüringen übernimmt den Weltcup, der ursprünglich vom 22. bis 24. Januar 2026 am Königssee geplant war. Die im Sommer 2021 bei einem Unwetter zerstörte Bob- und Rodelbahn wird aber erst im Oktober des nächsten Jahres fertig und nicht wie vorgesehen in diesem November.

Damit finden die beiden letzten internationalen Veranstaltungen vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina in Oberhof statt. Denn bereits vom 16. bis 18. Januar trifft sich die Weltelite dort zum Weltcup und den darin eingeschlossenen Europameisterschaften.

„Oberhof hat einmal mehr seine Bedeutung für unseren Sport unter Beweis gestellt“, sagte der Präsident des Weltverbandes FIL, Einars Fogelis, und dankte den Verantwortlichen in Thüringen ausdrücklich für ihre Flexibilität und ihr schnelles Handeln.