Zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen kann RB Leipzig wieder auf zwei Leistungsträger setzen. Dennoch ist der Kader auf beiden Seiten ausgedünnt.

Leipzig - RB Leipzigs Cheftrainer Ole Werner erwartet gegen Bayer Leverkusen „ein absolutes Topspiel“. Daran ändere auch nichts die schwierige Personalsituation auf beiden Seiten, sagte Werner vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen die Werkself. „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerne nach vorne spielen. Wir wollen uns von den Fans, die uns in der Hinrunde sensationell unterstützt haben und ihren Anteil an unserem Erfolg haben, gut verabschieden“, sagte der 37-Jährige, der im Kader wieder auf Ridle Baku und Romulo setzen kann.

Dafür fällt Johan Bakayoko mit Muskelproblemen wieder aus. Der zuletzt überragende Yan Diomande ist wie Amadou Haidara für den Afrika-Cup in Marokko abgestellt. Weiterhin fallen bei RB Benjamin Henrichs (Aufbautraining nach Achillessehnenriss), Antonio Nusa (Syndesmoseband-Problem), Assan Ouédraogo (Sehnenproblem im Knie), Viggo Gebel (Kreuzbandriss), Ezechiel Banzuzi (Muskelprobleme) sowie Kevin Kampl (private Gründe) aus.

Leipzig hat bislang sechs Heimsiege nacheinander gefeiert und dabei nur drei Gegentore kassiert. Das ist Bundesliga-Bestwert. Mit dem siebten Liga-Heimsieg in Serie würden die Leipziger den Vereinsrekord aus der Saison 2016/2017 einstellen.