Für die EWE Baskets Oldenburg läuft es bislang überhaupt nicht. Jetzt hat der deutsche Meister von 2009 reagiert.

Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Predrag Krunic getrennt. Der 58-Jährige, der die Niedersachsen 2009 zur deutschen Meisterschaft geführt hatte, hatte das Team erst im Sommer übernommen. Aus den ersten neun Bundesligaspielen holten die Oldenburger aber nur einen Sieg.

Nun soll Lazar Spasic die EWE Baskets zurück in die Erfolgsspur bringen. Der 33 Jahre alte Serbe war bislang als Assistenzcoach tätig.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Predrag Krunic hat für die EWE Baskets Großartiges geleistet, und wir werden ihm dafür immer dankbar sein. Leider blieb der erhoffte sportliche Erfolg zuletzt aus, daher mussten wir im Sinne des Clubs reagieren, um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben“, sagte Mehrheitsgesellschafter Hermann Schüller. „Die Saison ist noch jung, und wir haben noch alle Chancen, unsere Ziele zu erreichen.“