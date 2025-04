Landwirte bewirtschaften etwa 18 Prozent der Felder in Brandenburg auf ökologische Weise. Die Fläche ist im Vergleich zum Vorjahr gewachsen.

Ökologische Landwirtschaft in Brandenburg vergrößert

Der Anteil der Öko-Flächen ist in Brandenburg gestiegen.

Potsdam - Der ökologische Landbau hat sich in Brandenburg vergrößert. Die Flächen, die 2024 ökologisch bewirtschaftet wurde, ist um 8.604 Hektar gewachsen, wie das Landwirtschaftsministerium in Potsdam mitteilte. Insgesamt bestellten Landwirte demnach 233.849 Hektar auf ökologische Weise - ein Anteil von 18 Prozent an der gesamten Landwirtschaftsfläche. Im Vorjahr waren es noch 17,3 Prozent gewesen.

Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) sieht das als Zeichen, „dass der ökologische Landbau in Brandenburg eine wichtige Rolle spielt und weiter an Bedeutung gewinnt“. Insgesamt wirtschafteten 1.621 Unternehmen im Jahr 2024 ökologisch, 1.160 davon waren auf ökologische Erzeugung spezialisiert, wie es hieß.