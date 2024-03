Ohne Führerschein am Steuer: Beamter verliert Job

Magdeburg/Klötze - Ein Beamter der Stadt Klötze soll nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg aus dem Dienst entfernt werden, weil er unter anderem mehrfach während der Arbeitszeit ohne Führerschein am Steuer gesessen hat. Es sei aus Sicht der Disziplinarkammer unstreitig, dass sich der Mann des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig gemacht habe, teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit. Zudem sei er in zwei Fällen außerhalb des Dienstes bei Trunkenheitsfahrten erwischt worden. Der Beamte soll seit 2007 keine Fahrerlaubnis mehr besitzen.

Das Disziplinargericht habe keine Gründe gesehen, die eine mildere Maßnahme als die Entfernung aus dem Dienst rechtfertigten, hieß es. Es sei insbesondere für das Gericht nicht ersichtlich gewesen, dass sich der Beklagte mit seinem Alkoholkonsum und den Trunkenheitsfahrten hinreichend auseinandergesetzt habe.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Es kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt eingelegt werden.