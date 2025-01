Hertha BSC will nach dem Auswärtssieg beim SC Paderborn im kommenden Heimspiel Tabellenführer HSV stürzen. Beim Trainingsauftakt fehlten allerdings die etatmäßigen Schlussleute.

Berlin - Ohne die etatmäßigen Torhüter ist Hertha BSC in die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel angegangen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt musste Hertha-Trainer Cristian Fiél auf die beiden Torhüter Tjark Ernst und Marius Gersbeck verzichten. Stammtorhüter Ernst, der wegen muskulärer Probleme schon beim 2:1-Auswärtssieg beim SC Paderborn zum Rückrundenauftakt gefehlt hatte, trainierte wie der leicht erkältete Ersatzschlussmann Gersbeck individuell, wie Hertha mitteilte.

Die Berliner empfangen am Samstagabend Tabellenführer Hamburger SV (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Der Tabellenzwölfte der 2. Fußball-Bundesliga würde mit einem Sieg den Abstand zu den Hanseaten auf drei Zähler minimieren.

Demme setzt weiter aus

Für Ernst und Gersbeck durften die Nachwuchstorhüter Burak Özkanli, Laurenz Pohlmann und Lennox Ballwanz ihr Können im Training unter Beweis stellen. Auch der erst 15 Jahre alte Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn, der zumeist für die U17 aufläuft, trainierte mit den Profis.

Dagegen fehlte weiterhin Diego Demme. Der defensive Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Woche im Training einen Ball an den Kopf bekommen und über Probleme geklagt. Der 33-Jährige hatte bereits in der Vorrunde nach einem Schlag gegen den Kiefer mehrere Wochen pausieren müssen. Auch Demme hatte wie Ernst beim Rückrundenauftakt gefehlt.