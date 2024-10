Hertha BSC will dem Karlsruher SC die erste Saisonniederlage zufügen. Auf ihren Mittelfeld-Chef müssen die Berliner allerdings verzichten.

Beim bislang ungeschlagenen Karlsruher SC braucht Hertha BSC wieder einen Michael Cuisance in Topform.

Berlin - Mit einem Sieg gegen den bislang ungeschlagenen Karlsruher SC will Fußball-Zweitligist Hertha BSC Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Die Berliner müssen im Duell mit dem KSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) allerdings erneut auf Mittelfeld-Chef Diego Demme verzichten. Medienberichten zufolge kämpft der 32-Jährige weiter mit Schwindelgefühlen.

Hertha-Trainer Cristian Fiél fordert von seinem Team mehr Mut im Spiel nach vorne. Mit dem Angsthasen-Fußball, wie ihn der Hauptstadt-Club in vielen Phasen gegen Eintracht Braunschweig (3:1) gezeigt hatte, war der impulsive Deutsch-Spanier alles andere als zufrieden gewesen.

Marten Winkler konnte nach seiner verletzungsbedingten Pause in dieser Woche wieder mittrainieren. Der Offensivspieler sei eine Option für den Kader, sagte Fiél. Hertha und der Karlsruher SC sind seit 1976 durch eine enge Fanfreundschaft verbunden.