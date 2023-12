Schönebeck - Wegen der geplanten Öffnung des Pretziener Wehrs wird ein Abschnitt der Bundesstraße 246a voll gesperrt. Das Gebiet könne nur großräumig über Magdeburg oder Dessau umfahren werden, weil Kreis- und Gemeindestraßen in dem Bereich ebenfalls gesperrt werden, wie der Salzlandkreis am Donnerstag mitteilte. Von der B246a ist der Abschnitt des Umflutkanals zwischen „Alte Fähre“ und dem Ortseingang Pretzien von der Sperrung betroffen. Wie lange die Sperrung nötig ist, hänge von der Hochwasserlage ab, hieß es.

Die Hochwasser-Situation gilt in Teilen von Sachsen-Anhalt derzeit als angespannt. Um die Landeshauptstadt Magdeburg vor Überschwemmungen zu schützen, soll das Pretziener Wehr gezogen werden. Das etwa 135 Meter lange Wehr soll dafür sorgen, dass ein Drittel des Elbewassers in einen 21 Kilometer langen Kanal fließt, um Schönebeck, Magdeburg und andere Orte in den Elbniederungen herum, bis es wieder in die Elbe fließt. Es war zuletzt im Juni 2013 geöffnet worden.