Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies in Cuxhaven.

Hannover - Nachhaltigkeit soll bei öffentlichen Aufträgen in Niedersachsen künftig stärker berücksichtigt werden. Entsprechende Regeln sollen für alle Vergaben ab Dezember gelten, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Eine entsprechende Vorschrift stellte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) vor.

So soll beispielsweise die Beschaffung von Lebensmitteln und Verpflegungsleistungen nachhaltiger ausgerichtet werden. Das betrifft laut Staatskanzlei etwa Lebensmittel aus biologischer Produktion sowie saisonale Waren. Im Baubereich sollen nachwachsende Baustoffe, gütegesicherten Recyclingbaustoffe oder ein prozentualer Anteil dieser Stoffe beim Einkauf von Bauleistungen berücksichtigt werden.

Die Vorschriften sollen dabei auch Unternehmen helfen, die bereits nachhaltige Produkte anbieten, die dadurch aber nicht die günstigsten Produkte anbieten können.

Lies sagte laut Mitteilung: „Wirtschaftlichkeit bleibt das zentrale Gebot. Es ist aber kein Automatismus, dass immer das günstigste Produkt das wirtschaftlichste ist. Wir möchten die Unternehmen ermutigen, auf die von uns geschaffenen Anreize zu reagieren und mehr nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“