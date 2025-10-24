Wegen eines Oberleitungsschadens blieb ein Regionalexpress in Berlin-Köpenick liegen. Der Zug wurde evakuiert, mehrere Hundert Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen.

Berlin - Wegen eines Oberleitungsschadens hat die Deutsche Bahn am Abend einen Regionalexpress räumen müssen. Rund 300 Fahrgäste wurden in Berlin-Köpenick über die Gleise zur Straße geführt. Dort seien viele von ihnen auf Busse umgestiegen, die sie zum nächsten Bahnhof gebracht hätten, teilte die Bahn mit.

Der Zug war demnach auf der Linie RE2 von Cottbus nach Berlin-Spandau unterwegs. Verletzt wurde niemand. Ob der Schaden inzwischen behoben wurde, blieb unklar.