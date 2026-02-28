Der ersehnte Heimsieg im Spitzenspiel blieb für Energie Cottbus aus. Die Lausitzer bleiben aber auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Cottbus - Energie Cottbus muss nach einem 0:0-Remis im Topspiel gegen den SC Verl die Tabellenführung in der 3. Liga abgeben. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz liegt nach dem 26. Spieltag mit 49 Punkten gleichauf mit dem VfL Osnabrück. Die Niedersachsen, die 3:1 beim Erzgebirge Aue gewannen, weisen jedoch das bessere Torverhältnis auf. Der MSV Duisburg (46) als Dritter spielt am Sonntag gegen die TSV Havelse. Der SC Verl rangiert mit 45 Punkten auf Rang vier und zeigte auch in der Lausitz seine Spielstärke.

Trainer Claus-Dieter Wollitz stellte in der Defensive von der gewohnten Viererkette auf eine Dreierkette um. Der von Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehene Mladen Cvjetinovic kam dabei zu seinem Startelf-Debüt. Beiden Teams merkte man den großen Respekt voreinander an. Verl hatte in der ersten Halbzeit zwar die Spielkontrolle, kam aber genau wie Energie bis zur Pause nur zu einer einzigen Torchance.

Nach der Pause wurden die Gastgeber aktiver. Erik Engelhardt scheiterte in der 52. Minute aus spitzem Winkel an Verls Torhüter Philipp Schulze. Die ballsicheren Gäste blieben aber gefährlich. Marius Funk musste in der 75. Minute gegen Timur Gayret und Berkan Taz retten.