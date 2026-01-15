Berlin - Basketball-Star Dirk Nowitzki weiß aus eigener Erfahrung, wie viel auf Franz und Moritz Wagner bei ihrem NBA-Heimspiel in Berlin einprasselt. „Man will es genießen, aber es ist so viel los. Man muss so viel Promo machen. Es sind so viele Termine und dann so viele Tickets, so viele Freunde und Familie sind da“, sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten regulären Saisonspiel der Liga in Berlin.

Die gebürtigen Berliner Franz und Moritz Wagner sowie Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva treffen in der Uber Arena mit den Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies. Nowitzki hatte mit den Dallas Mavericks 2012 in der Hauptstadt ein Vorbereitungsspiel gegen Alba Berlin bestritten. „Das ist schon ein bisschen mehr Stress als ein normales Spiel, aber es ist natürlich auch toll und emotional, wenn dann das Spiel losgeht“, sagte der Nowitzki, der als TV-Experte bei Prime Video beim Spiel dabei ist.

Der 47-Jährige betonte die Bedeutung des Spiels für die nächste Generation. „Ich hoffe, dass noch mehr Kids inspiriert werden, unseren Sport zu treiben“, sagte er. Der deutsche Basketball sei „sehr gut aufgestellt, jetzt in der Generation, aber auch für die Zukunft. Und das macht mich natürlich schon ein bisschen stolz.“