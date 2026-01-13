Trotz glatter Straßen und Fußwege während des Wintersturms bleibt das große Durcheinander in den Notaufnahmen in Niedersachsen aus. Grund dafür ist auch die gute Vorbereitung.

Die Notaufnahmen in Niedersachsen sind gut durch das Winterchaos der letzten Tage gekommen. (Symbolbild)

Hannover - Die Notaufnahmen in Niedersachsen haben ohne größere Schwierigkeiten das vom Sturmtief „Elli“ verursachte Chaos überstanden. Zwar sei die Anzahl der Patienten aufgrund von Glätteunfällen in den vergangenen Tagen spürbar angestiegen, diese kamen jedoch meist mit leichten Verletzungen wie Knochenbrüchen oder Sturzverletzungen in die Kliniken, wie ein Sprecher der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) sagte. Demnach waren die Krankenhäuser gut gerüstet für die Wetterlage und die Funktionsfähigkeit der Notaufnahmen sei stets gewährleistet gewesen.

Dienstpläne angepasst

Bereits im Vorfeld seien laut der NKG Dienstpläne entsprechend angepasst worden. So seien etwa nach Möglichkeit Mitarbeiter eingeteilt worden, die nur kurze Arbeitswege hatten. Außerdem wurden planbare Eingriffe teilweise verschoben, um für etwaige Notfälle gerüstet zu sein. Die Grund- und Notfallversorgung war demnach immer gewährleistet.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) beschrieb die Lage während des Wintersturms als entspannt und verzeichnet sogar weniger Patienten mit schweren Unfällen als normalerweise. Dies könne demnach an den vielen Warnhinweisen liegen. Auch hier wurden meist gebrochene Hand- und Sprunggelenke behandelt.