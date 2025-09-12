Zwei Unfälle bei einem Notarzteinsatz in Berlin-Mitte: Ein Radfahrer wird schwer verletzt, eine Fußgängerin kommt mit leichteren Verletzungen davon.

Berlin - Ein Notarzteinsatz hat in Berlin gleich zu zwei Unfällen geführt. Mit Blaulicht und Sirene war ein Notarztwagen der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag auf der Friedrichstraße unterwegs, als er einen Radfahrer, der eine rote Ampel hatte, anfuhr, wie die Polizei mitteilte. Der 66-jährige Radfahrer wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf fuhr ein Polizeiauto ebenfalls mit Blaulicht und Sirene zu dem vorherigen Unfall. Dabei fuhr der Polizist einer Fußgängerin mit Schrittgeschwindigkeit über den Fuß. Die Frau musste kurzzeitig behandelt werden.