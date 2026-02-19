Hamburg will Olympische Spiele ausrichten. Zuspruch gibt es von den Nachbarn: Die norddeutschen Bundesländer wollen an einem Strang ziehen und sprechen von einer „Jahrhundertchance“.

Hamburg - Hamburg erhält bei seiner Bewerbung um die Olympischen Spiele Unterstützung von anderen nördlichen Bundesländern. Neben dem im Konzept bereits involvierten Nachbarn Schleswig-Holstein unterstützen auch Bremen und Niedersachsen das Vorhaben der Hansestadt ausdrücklich.

„Die Ausrichtung des bedeutendsten Sportereignisses der Welt ist eine Jahrhundertchance“, sagten Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie Niedersachsen Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Die norddeutschen Länder verbinde die sportliche Begeisterung für Olympia und zugleich die Perspektive auf den Ausbau von Wirtschaft, Infrastruktur und länderübergreifender Zusammenarbeit. „Als moderne, innovative und weltoffene Region im Zentrum Nordeuropas sind die norddeutschen Länder hervorragende Gastgeber“, hieß es weiter.

Unterstützung auch aus Wirtschaft

Niedersachsen Ministerpräsident Lies hatte bereits zu Beginn des Monats in einem Podcast der Handelskammer Hamburg gesagt, dass eine Bewerbung kein Einzelprojekt sein dürfe, sondern die norddeutschen Bundesländer müssten sich als zusammenhängender Wirtschafts- und Lebensraum verstehen.

Die Länder versprechen sich durch eine mögliche Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele eine Chance für Deutschland, internationale Strahlkraft und Anerkennung zu gewinnen. Zudem sprachen sich in einer gemeinsamen Resolution die 13 in der IHK Nord organisierten Industrie- und Handelskammern aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein für Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg und Norddeutschland aus.

Hamburgs Konkurrent Berlin setzt auf das Land Mecklenburg-Vorpommern, das den Segelstandort Rostock-Warnemünde bietet. Die Hansestadt hatte sich auf Kiel als Partner für die Segelwettbewerbe festgelegt.

Hamburg ist einer von vier Kandidaten für eine deutsche Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Die Entscheidung, mit welchen Kandidaten der Deutschen Olympische Sportbund (DOSB) ins Rennen geht, fällt der Dachverband im September. Zuvor stimmt die Bevölkerung Hamburgs am 31. Mai ab, ob die Stadt ihre Bewerbung weiter verfolgen soll.