Es gab mehr als 50 Bewerbungen, nun steht fest, wer die Leitung am Theater Bremen übernimmt. Es ist ein Mann mit viel Erfahrung - auch in Bremen.

Bremen - Neuer Intendant am Theater Bremen wird der Regisseur und Autor Armin Petras. Das gab Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD) bekannt. Demnach übernimmt Petras sein neues Amt zur Spielzeit 2027/2028. Er bringt viel Erfahrung mit - etwa aus Intendanzen am Maxim Gorki Theater in Berlin und am Schauspiel im Staatstheater Stuttgart. Am Theater Bremen inszeniert Petras von März an Tolstois „Krieg und Frieden“ - er kennt das Haus. Eine Kommission hatte den 61-Jährigen aus mehr als 50 Bewerbungen ausgewählt. Er folgt auf Michael Börgerding, der im Januar 2025 nach schwerer Krankheit starb.

„Es ist mir eine große Ehre, das Theater Bremen als künftiger Intendant führen zu dürfen“, sagte Petras laut Mitteilung. „Mir ist bewusst, dass ich nach meinem Freund, dem ehemaligen und leider verstorbenen Intendanten Michael Börgerding, in sehr große künstlerische Fußstapfen trete.“ Er wolle den von Börgerding eingeschlagenen Weg fortsetzen und das Haus zugleich behutsam auf neue Wege leiten. Stellvertreterinnen von Petras sollen Franziska Benack und Frederike Krüger werden.