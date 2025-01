Hannover - Die Wirtschaft in Niedersachsen kommt nach Einschätzung der NordLB auch im neuen Jahr nicht in Schwung. 2025 dürfte die Wirtschaftsleistung im Bundesland erneut leicht schrumpfen, so die Prognose der Landesbank. Für dieses Jahr rechnen die Experten wie für 2024 mit einem Rückgang um 0,1 Prozent.

„Es wird vieles davon abhängen, inwieweit sich die innen- und außenpolitischen Unsicherheiten verringern“, sagte NordLB-Expertin Martina Noß. „Sollten Verbesserungen ausbleiben, ist auch im laufenden Jahr nicht von realen Wachstumsbeiträgen der niedersächsischen Industrie auszugehen.“

Die Stimmung der meisten niedersächsischen Unternehmen sei eher eingetrübt - allen voran in der Autoindustrie, aber auch bei Herstellern von Investitionsgütern sowie in energieintensiven Branchen wie Chemie, Papier, Glas und Stahl. Einzig dem Energiesektor bescheinigen die Experten Wachstumspotenzial. Das dürfte aber nicht ausreichen, um die Belastungen der anderen Sektoren auszugleichen, sagte Noß.

Mini-Wachstum für ganz Deutschland erwartet

Etwas zuversichtlicher sind die Volkswirte der Bank für ganz Deutschland. Für 2024 rechnen sie zwar ebenfalls mit einem Rückgang, der sogar bei 0,2 Prozent liegen dürfte. 2025 könnte es bundesweit aber wieder ein leichtes Wachstum um 0,2 Prozent geben. Noch gebe es aber viele Unsicherheiten, etwa durch den bevorstehenden Amtsantritt von Donald Trump.

„Schon bei einigen ungünstigen Entwicklungen könnte die deutsche Wirtschaft in die Rezession abgleiten, auch wenn dies derzeit nicht unser Basisszenario ist“, sagte Christian Lips, Chefvolkswirt der NordLB. „Es besteht aber auch die Chance, dass die Politik in Deutschland nach den Neuwahlen im Februar beherzt die Konjunktur- und Strukturkrise angeht, Planungssicherheit schafft und damit Zuversicht stiftet“, fügte NordLB-Vorstand Christoph Dieng hinzu. Das könne dann Raum für stärkeres Wachstum schaffen.