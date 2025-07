Eigentlich wollte die SV Hemelingen den VfL Wolfsburg in Verden empfangen. Doch dort ist der Platz um vier Meter zu kurz. Der Karten-Vorverkauf ist bislang noch nicht gestartet.

Hemelingen - Der Austragungsort für das DFB-Pokalspiel zwischen der fünftklassigen SV Hemelingen und dem Bundesligisten VfL Wolfsburg steht bisher nicht fest. „Wir drängen darauf, dass es heute eine Entscheidung gibt“, sagte Trainer Günter Tuncel am Vormittag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Partie soll am 16. August um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Ursprünglich hatte die SV Hemelingen, die den Bremer Pokalwettbewerb gewonnen hat, im Stadion am Berliner Ring in Verden spielen wollen. Doch wie zunächst die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ berichtete, wurde bei einer Begehung am Donnerstag vergangener Woche festgestellt, dass der Platz vier Meter zu kurz ist. „Das war schon eine Überraschung“, sagte Günter Tuncel, der gemeinsam mit seinem Bruder Feyhat den Bremen-Ligisten trainiert.

Nun wird fieberhaft nach einer Austragungsstätte gesucht. Wie das Fernsehmagazin „buten un binnen“ (Radio Bremen) berichtete, ist neben einer Verlängerung des Platzes mit Rollrasen auch eine Verlegung in das Frauenstadion des VfL Wolfsburg im Gespräch.

„Eine schnelle Entscheidung ist wichtig, damit wir mit dem Vorverkauf starten können“, sagte Günter Tuncel. Der VfL Wolfsburg hat den für heute geplanten Vorverkaufsstart erst einmal ausgesetzt. Der Bundesligist bemüht sich gemeinsam mit der SV Hemelingen um eine Lösung. „Der Kontakt zum VfL ist sehr gut“, sagte Feyhat Tuncel.