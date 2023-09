Indien/DUR/it - In Indien sind zwei Menschen gestorben, nachdem sie sich mit dem sogeannten Nipah Virus angesteckt haben. Dies berichten mehrere Medien. Drei weitere Menschen sollen den Angaben nach positiv auf das Virus getestet worden sein.

Wie unter anderem der Spiegel berichtet, wurde in Indien in den betroffenen Regionen das öffentliche Leben eingeschränkt. So sollen die Behörden am Donnerstag öffentliche Zusammenkünfte verboten sowie zahlreiche Schulen im Bundesstaat Kerala im Süden des Landes geschlossen haben.

Mehr als 700 Personen, darunter 150 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, seien nach Kontakt mit Infizierten isoliert worden, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Neu entdecktes Zecken-Virus in Europa verbreitet

Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurde der Nipah Virus 1999 als Auslöser eines großen Krankheitsausbruches bei Schweinen und Menschen (über 200 Fälle) in Malaysia und Singapur entdeckt. 2018 gab es einen Ausbruch des Nipah Virus in Indien.

Symptome bei Ansteckung mit Nipah Virus

Flughunde sind nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die natürlichen Wirte des Nipah-Virus, an dem auch Tiere schwer erkranken können. Der Erreger kann bei Menschen Fieber, Atemwegserkrankungen und tödliche Hirnhautentzündungen verursachen.

Keine Impfung gegen Nipah Virus

Es gibt weder eine Impfung noch eine wirkungsvolle Behandlung. Nach Angaben der WHO ist das Nipah Virus ein Erreger, der eine weltweite Epidemie auslösen könnte. Die Sterberate liegt bei 40 bis 75 Prozent.

Lesen Sie auch: RS-Virus in Sachsen-Anhalt: Alle Infos zu der gefährlichen Atemwegserkrankung

Übertragung von Nipah Virus von Tieren und Menschen

Das Virus wird durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen infizierter Tiere wie Schweinen, Flughunden oder Fledermäusen übertragen. Auch der Kontakt mit kontaminierten Lebensmitteln kann das Virus übertragen. Ebenso ist eine Ansteckung von Mensch zu Mensch möglich.