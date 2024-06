Chemnitz - Nach dem verpassten Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft zieht Trainer Rodrigo Pastore ein positives Saisonfazit. Immerhin war es für die Niners Chemnitz die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte. „Ich möchte meinen Spielern danken. Es war eine Ehre und ein Privileg, jeden einzelnen von ihnen trainieren zu dürfen. Sehen zu dürfen, wie sie sich entwickeln. Sehen zu dürfen, wie sie sich in unsere Kultur und unsere Standards eingebracht, wie sie die Niners-Mentalität gelebt haben“, sagte der 51-jährige Argentinier in einem Interview der „Freien Presse“.

Zuvor waren die Niners durch ein 84:97 am Donnerstagabend bei Alba Berlin im Playoff-Halbfinale ausgeschieden. Pastore hatte mit den Chemnitzern vor sechs Wochen in Istanbul den Fiba Europe Cup gewonnen. In der Serie gegen Alba hatten die Sachsen 2:1 geführt, konnten ihre Chance auf das Finale aber nicht nutzen.

Dennoch bleibt die Saison ein Erfolg. „Wir haben in einem Jahr die Ziele erreicht, die wir uns für die nächsten zwei Jahre gesetzt hatten“, sagte Pastore, der viele Leistungsträger auch in der nächsten Saison zur Verfügung hat. „Wir führen mit allen Spielern, Trainern und Betreuern die Saisonabschlussgespräche. Danach geht es in die Vorbereitung auf die neue Saison“, sagte Pastore und fügte an: „Mein wichtigstes Ziel ist immer, so Basketball zu spielen, dass wir die Fans stolz machen. Und niemals zuvor hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Ziel in diesem hohen Maße erreicht haben.“