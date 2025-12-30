Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer bestätigen ihre gute Form auch im Heimspiel gegen Trier. Trotz einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit gewinnen sie am Ende souverän.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Bundesliga den dritten Sieg nacheinander gefeiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang Aufsteiger Gladiators Trier mit 96:84 (46:41). Amadou Sow war vor 4.880 Zuschauern mit 27 Punkten der beste Werfer der Niners, die nun bei 14:12 Punkten stehen.

Die Gastgeber starteten mit viel Energie und gingen schnell mit 12:4 (6. Minute) in Führung. Trier agierte fahrig und leistete sich im ersten Viertel sechs Ballverluste. Allerdings versäumten es die Chemnitzer, weiter davonzuziehen, weil ihre Trefferquote nach dem guten Start deutlich nachließ. Im zweiten Viertel stabilisierten sich die Gäste in der Offensive, bis zur Pause behaupteten die Niners aber auch aufgrund vieler zweiter Wurfchancen ihre Führung.

Nach dem Wechsel liefen die Trierer von der Dreierlinie heiß und drehten die Partie mit einem 11:0-Lauf zum 60:57 (26.). Doch die Chemnitzer zeigten sich unbeeindruckt und antworteten mit acht Punkten nacheinander. Auch im letzten Viertel hielten sie das Tempo hoch und setzten sich bis zur 36. Minute vorentscheidend auf 92:80 ab.