Ein Autofahrer möchte seinen Wagen wenden und übersieht an einem Bahnübergang das Rotlicht – und wird von einem Güterzug erfasst. Der Mann wird schwer verletzt.

Stade - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Auto auf einem Bahnübergang in Stade ist der 62-jährige Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Dienstagnachmittag auf der Bützflether Industriestraße wenden und übersah dabei offenbar wegen der tief stehenden Sonne das Rotlicht der Signalanlage.

Trotz einer sofort eingeleiteten Zwangsbremsung des herannahenden Güterzugs kam es zur Kollision. Der Wagen wurde rund 50 Meter weit mitgeschleift und kam neben dem Gleisbett zum Stehen. Nach Abgaben der Polizei wurde der Fahrer nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Lokführer blieb unverletzt.

Am Auto entstand ein Totalschaden, auch die Lok wurde beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Strecke konnte nach der Bergung des Fahrzeugs wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden.