Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer verpassen im Eurocup einen großen Schritt Richtung Playoffs. In Podgorica lassen sie nach verheißungsvollem Beginn dramatisch nach.

Podgorica - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Kampf um die Playoffs im Eurocup einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor beim montenegrinischen Serienmeister Buducnost Podgorica klar mit 81:97 (44:60). Kostja Mushidi war mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners, die trotz der achten Niederlage im 16. Spiel vorerst Rang sechs behaupteten.

Die Chemnitzer starteten furios in die Partie. Sie verwandelten in den ersten vier Minuten vier Dreier und zogen schnell auf 16:8 davon. In der Folge fand auch Podgorica seinen Rhythmus in der Offensive und nutzte wiederholt seine physischen Vorteile unter dem Korb. Mit einem 17:0-Lauf wandelten die Gastgeber einen 34:35-Rückstand (12. Minute) gegen stark nachlassende Niners in eine 51:35-Führung (17.) um.

Nach dem Wechsel baute Podgorica seinen Vorsprung auf 68:46 (24.) aus und sorgte so bereits für eine Vorentscheidung. Danach ließ die Konzentration bei den Gastgebern spürbar nach, so dass den Chemnitzern noch etwas Ergebniskosmetik gelang.