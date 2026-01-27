Nach dem Sieg im Bundesliga-Gipfel holen die Berliner auch in der Champions League einen wichtigen Erfolg. Im entscheidenden Satz gelingt eine beeindruckende Aufholjagd.

Berlin - Die BR Volleys haben in der Champions League einen wichtigen Schritt in Richtung K.-o.-Runde gemacht. In der heimischen Max-Schmeling-Halle besiegten die Berliner den tschechischen Meister VK Lvi Prag mit 3:1 (25:19, 23:25, 27:25, 26:24).

Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister in Prag in fünf Sätzen für sich entschieden. Die Volleys haben nun drei Siege und acht Punkte auf dem Konto. Beim spanischen Meister Las Palmas könnten die Berliner am 12. Februar dann möglicherweise schon Platz zwei und die K.-o.-Runde sichern.

Aussetzer im zweiten Satz

Drei Tage nach dem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel in Lüneburg begannen die Berliner von Coach Alexandre Leal vor 4.118 Fans hellwach. Der Block war fast an jedem Ball. Die Berliner profitierten auch von einigen Fehlern der Gäste.

Im zweiten Durchgang hatten sich die Berliner schon einen kleinen Vorsprung auf 18:15 erspielt, verloren dann aber den Faden und kassierten vier Punkte in Folge. Prag schaffte den Ausgleich.

Titelverteidiger kommt noch nach Berlin

Der Fokus kehrte beim Hauptstadtclub zurück, schnell lag das Team 4:0 vorn. Wieder verspielten die Hausherren ihren Vorsprung, holten sich den Satz aber doch. Den Start in den vierten Durchgang verschlief Berlin komplett (7:14). Leal brachte Daniel Malescha und Nolan Flexen ins Spiel, die noch einmal einen Lauf brachten. Mit der Kulisse im Rücken gelang Moritz Reichert erst der Ausgleich und dann das 20:19. Drei Matchbälle vergaben die Volleys, aber ein Block brachte den Sieg.

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt am 18. Februar Titelverteidiger Perugia in die Hauptstadt, der sich den ersten Platz und das direkte Ticket für das Viertelfinale nicht mehr nehmen lassen dürfte. In der Bundesliga geht es für die Volleys am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) zu Hause gegen Freiburg weiter im Kampf um die Tabellenspitze.