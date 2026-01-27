Nachbarn retten eine Person aus einer brennenden Wohnung, eine weitere wird von der Feuerwehr rausgeholt. Was bisher zum Brand bekannt ist.

In der brennenden Wohnung befanden sich zwei Menschen - beide wurden bei dem Feuer verletzt. (Symbolbild)

Hannover - Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannover verletzt worden. Der Brand brach am Dienstag im dritten Stock in einer Wohnung aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Personen wurden aus der Wohnung gerettet - eine von einem Nachbar, die andere von der Feuerwehr.

Rettungskräfte brachten beide Bewohner verletzt ins Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Auch Schadenshöhe und Brandursache waren vorerst nicht bekannt. Feuerwehrleute löschten den Brand noch am Dienstag. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei vorerst nicht bewohnbar.