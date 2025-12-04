Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer melden sich nach der Länderspielpause mit einem schwachen Auftritt zurück. Im Eurocup-Duell mit Ankara enttäuscht vor allem die Offensive.

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im neunten Eurocup-Spiel die sechste Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag nach einer enttäuschenden Vorstellung Türk Telekom Ankara mit 63:87 (38:45). Kevin Yebo und Amadou Sow waren mit jeweils 16 Punkten die besten Chemnitzer Werfer.

Die Niners starteten mit 7:0 verheißungsvoll in die Partie, verloren dann aber schnell ihren Offensivrhythmus und auch den Zugriff in der Defensive. Die spielerisch reiferen Gäste eroberten noch im ersten Viertel die Führung und lagen in der 19. Minute erstmals zweistellig vorn (42:32).

Auch nach dem Wechsel taten sich die Chemnitzer enorm schwer und litten vor allem unter ihrer desolaten Dreierquote (7/38). Ankara hatte die Partie sicher im Griff und zog bis Mitte des letzten Viertels vorentscheidend auf 72:55 (35. Minute) davon. Am Ende siegten die Türken auch in der Höhe verdient.