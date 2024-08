Augsburg - Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Niklas Dorsch wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom FC Augsburg zum 1. FC Heidenheim. Das gaben beide Clubs kurz nach dem Ende der Transferfrist bekannt.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte bereits von 2018 bis 2020 in der zweiten Liga für die Heidenheimer. „Mein Ziel ist es, regelmäßig über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Deshalb habe ich den FCA-Verantwortlichen meinen Wechselwunsch mitgeteilt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Einsatzzeiten beim FCA in der kommenden Saison nicht so sein werden, wie ich mir das erhoffe“, sagte Dorsch.

An dem früheren Jugendspieler des FC Bayern München hatten zuletzt auch der RSC Anderlecht und Hannover 96 Interessen gezeigt.