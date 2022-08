Hannover - Niedersachsen unterstützt die Waldbrandbekämpfung in der südfranzösischen Region Gironde mit zwei Spezialfahrzeugen und Personal. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mit. Der Einsatz vor Ort sei zunächst für sieben Tage geplant. In der Region wüteten erneut verheerende Waldbrände.