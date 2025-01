Der Ausgleich für Dresden gegen Rot-Weiss Essen fällt erst in der 115. Gespielt wurde im türkischen Lara 120 Minuten.

Er stand in den ersten 60 Minuten im Dynamo-Tor

Lara - Die SG Dynamo Dresden hat im einzigen Testspiel des Wintertrainingslagers in der Türkei unentschieden gespielt. In der Partie in Lara über 4x30 Minuten trennte sich der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga vom Tabellen-18. Rot-Weiss Essen mit 1:1.

Nach der Führung der Essener durch Ramien Safi in der 52. Minute, glich Neuzugang Andi Hoti fünf Minuten vor dem Ende aus. Der Innenverteidiger ist vom 1. FC Magdeburg ausgeliehen.

Die Dresdner reisen am Sonntag zurück nach Deutschland. Am Sonntag kommender Woche empfangen sie zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr Viktoria Köln.