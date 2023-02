Oberhof - Deutschlands Biathlon-Ikone Magdalena Neuner gönnt der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland den Titel der alleinigen Rekordweltmeisterin. „Es ist kein Problem für mich, dass Marte mich abgelöst hat. Die Zeit bleibt nicht stehen und ich freue mich für sie. Sie ist eine großartige Athletin und hat sich den Titel verdient“, sagte Neuner der Deutschen Presse-Agentur.

Die 32-jährige Röiseland hatte am Donnerstag bei der Weltmeisterschaft in Oberhof mit ihrem Landsmann Johannes Thingnes Bö die Single-Mixed-Staffel gewonnen und damit nun 13 WM-Goldmedaillen auf ihrem Konto. Neuner (35), mittlerweile dreifache Mutter, hatte seit ihrem Rücktritt 2012 die Bestmarke bei den Frauen mit zwölf Titeln inne.

„Ich habe das vorher gar nicht so richtig gewusst. Ich habe es nach dem Rennen in der Mixed-Zone gehört. Magdalena war eine fantastische Biathletin und sie zu überholen, ist toll“, hatte Röiseland nach dem Rennen gesagt. Am Rennsteig hatte die Ehefrau des deutschen Damen-Co-Trainers Sverre Olsbu Röiseland bereits in der Mixed-Staffel Gold gewonnen.