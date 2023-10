Neun Inder in serbischem Wohnmobil in Görlitz gestoppt

Görlitz - Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der Altstadtbrücke in Görlitz ein serbisches Wohnmobil aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer, ein 46 Jahre alter Serbe, wollte nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in dem Camper neun Personen illegal nach Deutschland bringen.

Er wurde vorläufig festgenommen, er steht unter dem Verdacht, Menschen unter lebensgefährdenden Umständen eingeschleust zu haben. Die Männer, die nach ersten Erkenntnissen aus Indien kommen, hatten sich laut Mitteilung an verschiedenen Stellen in dem Fahrzeug versteckt.