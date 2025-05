Eine Fußgängerin wird in den frühen Morgenstunden auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding von einem Wagen erfasst. Die Hintergründe sind noch unklar.

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 64-Jährige wollte in den frühen Morgenstunden die Müllerstraße hinter einer Ampel überqueren, wie die Polizei mitteilte. Ein 44 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Frau mit seinem Wagen an. Die Frau wurde mit Verletzungen an Kopf und Hüfte in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr solle nicht bestehen.