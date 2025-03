Die Seenotretter an der Ostsee bekommen ein neues Spezialboot. Jetzt wurde es getauft. Der Name war bis zuletzt ein Geheimnis.

Neues Seenotrettungsboot in Zinnowitz getauft

Zinnowitz - Ein neues Seenotrettungsboot ist bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) auf Usedom in Dienst gestellt und getauft worden. Der Name „Klaus-Georg Butenschön“ war bis zuletzt geheim gehalten worden. Taufpatin war die Enkelin des verstorbenen Namengebers, Blanca Weihe, wie die DGzRS mitteilte. Sie wünsche dem Boot und seiner Besatzung „allzeit gute Fahrt und stets eine sichere Heimkehr“, sagte Weihe demnach.

Das neue Spezialboot für die Seenotretter ist 8,4 Meter lang und 2,8 Meter breit, hat einen Aluminiumrumpf sowie einen Jet-Antrieb und wurde in Finnland gebaut, wie die DGzRS mitteilte. Es könne die vergleichsweise hohe Geschwindigkeit von 33 Knoten erreichen, was 61 Kilometern pro Stunde entspricht. Es ist in Zinnowitz stationiert.

Sabine und Klaus-Georg Butenschön aus Ostercappeln bei Osnabrück sind den Angaben zufolge seit Langem der DGzRS eng verbunden. Klaus-Georg Butenschön war demnach seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Segler, sowohl auf der Nordsee als auch auf dem Dümmer See, nahe der Heimat der Familie. Auch die 15-jährige Taufpatin, die den Angaben zufolge im Großraum München lebt, segelt.

Schon zu Lebzeiten des inzwischen verstorbenen Namensgebers habe das Ehepaar beschlossen, den Seenotrettern mit einer großzügigen Spende den Bau eines neuen Spezialschiffes zu ermöglichen, teilte die DGzRS weiter mit. „Dafür sind wir ausgesprochen dankbar, denn dies versetzt uns in die Lage, unsere Freiwilligen-Station mit einem neuen, hochmodernen Seenotrettungsboot auszurüsten“, sagte der stellvertretende DGzRS-Vorsitzende Lars Carstensen anlässlich der Taufe.