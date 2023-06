Neues Batteriewerk öffnet in Südthüringen

Hildburghausen - In Thüringen geht eine weitere Batteriefertigung an den Start. Die Lion Smart Production GmbH eröffnet am Freitag (11.00 Uhr) offiziell eine Fabrik im südthüringischen Hildburghausen. Dort sollen nach Unternehmensangaben künftig jährlich bis zu 50.000 Batteriepacks produziert werden. Sie werden aus Batteriezellen zusammengestellt - für die Elektromobilität, aber auch für stationäre Anwendungen. Investiert worden sei ein zweistelliger Millionenbetrag. Eine genaue Summe nannte das Unternehmen zunächst nicht.