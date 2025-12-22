Ein neuer Wanderweg soll die Böhmische Schweiz und der Sächsischen Schweiz verbinden. Im Frühjahr soll die Route eingeweiht werden - schon jetzt kann sie getestet werden.

Schmilka - Die neue grenzüberschreitende Wanderroute zwischen der Böhmischen Schweiz und der Sächsischen Schweiz bei Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) soll im April kommenden Jahres offiziell eingeweiht werden. Wie aus einer Mitteilung der Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz hervorgeht, müssten bis dahin noch ein paar schlammige Stellen befestigt werden. Aber die Markierung sei fertig - und auch gehen könne man den acht Kilometer langen Weg bereits.

Den Angaben zufolge ist die neue Route oberhalb des Bad Schandauer Ortsteils Schmilka der fünfte grenzübergreifende Wanderweg zwischen beiden Nationalparks. Die Strecke verbindet den Erlebnispfad „Weg zur Wildnis“ im sächsischen Nationalpark mit der Aussichtsplattform „Phoenix“ bei Mezná in Tschechien. Sie führt unter anderem durch das vom Waldbrand 2022 betroffene Gebiet auf tschechischer Seite sowie durch Buchen- und Birkenbestände am Großen Winterberg in Sachsen.