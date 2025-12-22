Magdeburg - Ein Jurist aus Sachsen-Anhalt ist zum Richter am Bundesgerichtshof gewählt worden. Bernward Wollenschläger wechselt vom Oberlandesgericht Naumburg nach Karlsruhe, wie das Landesjustizministerium nach einer Entscheidung des Richterwahlausschusses in Berlin mitteilte. Der 47-Jährige stammt aus Würzburg arbeitete unter anderem als Rechtsanwalt für eine international agierende Wirtschaftskanzlei und als Richter am Landgericht Hamburg, bevor er 2018 nach Sachsen-Anhalt wechselte. Seit 2023 ist Wollenschläger laut Justizministerium als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bundesgerichtshof abgeordnet.