Der Richterbund vertritt die Interessen der Richter und Staatsanwälte nach außen. Er prangert Mängel an, stellt Forderungen auf. An der Spitze steht nun ein erfahrener Zivilrichter aus Magdeburg.

Magdeburg - Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt hat mit dem Magdeburger Richter Christian Löffler einen neuen Vorsitzenden. Die Landesvertreterversammlung habe den erfahrenen Zivilrichter Löffler einstimmig gewählt, hieß es in einer Mitteilung. Er folgt auf Christian Hoppe, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder antrat. Der Verband werde sich in den kommenden Jahren unter anderem den Themen Nachwuchsgewinnung in Zeiten verstärkter Pensionierungen und der Digitalisierung der Justiz widmen. Darüber hinaus bleibe der Schutz der Unabhängigkeit der Justiz ein zentrales Anliegen des Verbands, hieß es.