Der Lehrkräftemangel ist in der Oberlausitz besonders groß. Nun startet ein neues Studienangebot in Zittau und Görlitz, das junge Leute in der Region halten und fit für inklusives Lehren machen soll.

Görlitz - Ein neues Studienangebot soll dem Lehrkräftemangel an Ober- und Förderschulen in der Oberlausitz entgegenwirken. Der Studiengang „Lehramt an Oberschulen mit Sonderpädagogik“ startet im kommenden Wintersemester an der Hochschule Zittau/Görlitz, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Es handelt sich demnach um ein gemeinsames Angebot mit der Universität Leipzig.

Studium soll angehende Lehrkräfte in der Region halten

Die Lehrveranstaltungen sollen in Zittau und Görlitz stattfinden, die Schulpraktika sind in der Region Ostsachsen zu absolvieren. „Der Freistaat Sachsen reagiert mit dem innovativen Studienangebot auf den Lehrkräftemangel in der Oberlausitz“, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) laut Mitteilung. „Das ist eine attraktive Option für junge Menschen, nach der Schule hierzubleiben oder in die Region zu kommen - und dann später auch zu unterrichten“, ergänzte Kultusminister Conrad Clemens (CDU).

Vorbereitung auf inklusive Schulpraxis

In einem laut Ministerium in Sachsen einmaligen Konzept kombiniert das Studium zwei Oberschulfächer mit dem Förderschwerpunkt Lernen, der die Studierenden auf die Herausforderungen einer inklusiven Schulpraxis vorbereiten soll. Als Regelstudienzeit sind 10 Semester vorgesehen. Mit dem Abschluss der Ersten Staatsprüfung sind die angehenden Lehrkräfte für den Vorbereitungsdienst an Ober- oder Förderschulen qualifiziert.

„Eine Ausbildung mit Perspektive“

Der Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz, Alexander Kratzsch, sprach von einem „zukunftsweisenden Studienmodell“. „Es ist mir ein Herzensanliegen, jungen Menschen in Ostsachsen eine echte Chance zu bieten: eine Ausbildung mit Perspektive, direkt vor ihrer Haustür.“

Interessierte können sich auf den Webseiten der beiden Hochschulen anmelden. Der formale Bewerbungsprozess wird laut Angaben der Hochschule Zittau/Görlitz Mitte Juli vollzogen.