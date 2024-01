Potsdam - Wechsel von Berlin nach Brandenburg: Der Mediziner Thomas Götz hat am Dienstag den Posten als Staatssekretär im Gesundheits- und Sozialministerium in Potsdam übernommen. Bis April 2023 war er Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und Gesundheit. Er folgt in Brandenburg auf Staatssekretär Michael Ranft, der überraschend im Jahr der Landtagswahl in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ernannte Götz, der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist, am Dienstag zum Staatssekretär. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nannte ihn einen ausgewiesenen Fachmann mit langjähriger Erfahrung auf kommunaler Ebene und auf Landesebene. Götz, der 1972 geboren ist, stammt aus Baden-Württemberg.

Auf ihn dürften gerade etwa wegen der Finanzkrise bei Krankenhäusern und der angespannten Personallage im Gesundheitswesen wichtige Aufgaben zukommen. Zugleich wird über eine bundesweite Klinik-Reform verhandelt.