Jena - Neuer Präsident des Oberlandesgerichts in Jena ist Thomas Schneider. Der 59-Jährige erhielt am Freitag seine Ernennungsurkunde, wie das Justizministerium mitteilte. Der Jurist folgt auf Astrid Baumann, die Ende Januar in den Ruhestand ging. Schneider war seit 2018 Abteilungsleiter für den Justizvollzug im Ministerium. Durch seine vorhergehenden Tätigkeiten unter anderem als ständiger Vertreter des Direktors des Amtsgerichtes Sömmerda, Vizepräsident des Landgerichtes Erfurt und Richter am Oberlandesgericht bringe Schneider ein breitgefächertes juristisches Fachwissen mit, hieß es.