Potsdam - Die Potsdamer Denkfabrik Einstein Forum erhält im kommenden Jahr mit Carlos Fraenkel einen neuen Direktor - nach 25 Jahren verabschiedet sich Susan Neiman. Das gab das Brandenburger Wissenschaftsministerium bekannt. Ministerin Manja Schüle (SPD) freut sich auf den deutsch-brasilianischen Philosophen Fraenkel und sprach von einem „namhaften Wissenschaftler“, der komplexe wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum verständlich machen könne.

„Ich schätze seinen Ansatz, dass Philosophie eine wichtige Rolle im öffentlichen und politischen Leben spielen kann, indem sie kritisches Denken und Verständigung über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg fördert“, sagte Schüle. Der 1971 geborene Fraenkel ist derzeit Professor für Philosophie und Jüdische Studien an der McGill University in Montreal (Kanada).

Nieman geht nach 25 Jahren

Seit 2000 leitete die US-Amerikanerin Nieman die Stiftung in Potsdam, die die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Wissenschaften, Künsten und Religionskulturen fördern will. Schüle dankte Nieman, die in diesem Jahr 70 Jahre alt wurde: „Sie hat dafür gesorgt, dass sich das Haus in sämtlichen Bereichen profiliert und internationales Prestige erlangt hat.“ Das Einstein Forum bietet Konferenzen, Workshops, Podiumsgespräche und Vorträge.