Das Wirtschaftsministerium ermöglicht Schülern mit bezahlten Praktika, in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern. Weitere Gruppen sollen davon profitieren.

Fast 100 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr auch in der Landwirtschaft die Möglichkeit für ein bezahltes Praktikum genutzt. (Archivbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen noch mehr junge Menschen von der finanziellen Förderung von Praktika profitieren. Neben Schülern ab 15 Jahren von allgemeinbildenden Schulen könnten nun auch Schüler von berufsbildenden Schulen in den Schulformen Berufsvorbereitungsjahr, einjährige Berufsfachschule ohne beruflichen Abschluss und berufliches Gymnasium die Prämie nutzen, teilte das Wirtschaftsministerium in Magdeburg mit.

Damit schaffe man neue Chancen für Schülerinnen und Schüler, ihre berufliche Richtung zu entdecken, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze. „Das ist aktive Fachkräftesicherung und ein klares Signal: Sachsen-Anhalt investiert in Talente und eröffnet jungen Menschen echte Perspektiven für ihren Berufsstart direkt vor der eigenen Haustür“, so der CDU-Politiker.

Pro Praktikumswoche werden 120 Euro bezahlt. Nach Ministeriumsangaben kann jeder Schüler pro Kalenderjahr für maximal vier Wochen die Praktikumsprämie erhalten. 2025 stehen insgesamt 450.000 Euro zur Verfügung – 200.000 Euro für das Handwerk und 250.000 Euro für die land- und forstwirtschaftlichen Berufe.